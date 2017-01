訂正：UPDATE2: 米金融・債券市場＝利回り若干上昇、ＥＣＢ理事会控え

訂正:本文7段落目の「1.57%から低下」を「1.57%から上昇」に訂正します。 *表のレートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*27.00(‐0*17.00) =2.7086% 前営業日終盤 101*12.00(‐0*09.50) =2.6829% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*08.50(‐0*06.50)=1.5960% 前営業日終盤 100*15.00(‐0*07.50)=1.5739% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*00.50(‐0*01.00) =0.6218% 前営業日終盤 100*01.50(‐0*04.25) =0.6154% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.75(‐0*00.25) =0.2381% 前営業日終盤 100*01.00(‐0*00.50) =0.2342% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では、欧州中央銀行(E CB)が積極的な債務危機対策を打ち出すと期待されている理事会を翌日に控え、米国債 利回りが若干上昇した。 この日は、ドラギECB総裁が理事会後の記者会見で不胎化オペを伴う無制限の債券買 い入れプログラムを発表すると報道されたことに加え、ロイターが2人の中銀関係者の話 として、ECBは新たな債券買い入れプログラムの下で買い入れる債券に優先債権者待遇 を適用しないと報道した。 ECBが買い入れる債券に優先債権者待遇が適用されないことは、民間部門投資家の保 有分が劣後化しないことを意味するため、民間投資家に対する国債の魅力が増すことにな る。 BNPパリバの国債トレーダー、リック・クリングマン氏は「この日はさまざまな情報 が出てきたため、明日の取引のスリルが若干失われた」と述べた。 ただ、ECBの措置に対する期待が高まっていることは、ECBが理事会後に発表する 声明に対する失望が市場に広がるリスクが高まっていることも意味する。さらに、ECB が買い入れ計画の詳細を明らかにしたとしても、実際にECBが買い入れを行うには、ス ペインやイタリアなどの支援を必要とする国がまず要請する必要がある。 BNPパリバのクリングマン氏は、「具体策が示されなかったとして、明日は幾分かの 失望感が出る恐れもある」としている。 終盤の取引で10年債US10YT=RR利回りは1.60%で推移。前日終盤の1.57% から上昇(訂正)した。 同利回りは8月31日、バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長がワイオミング州 ジャクソンホールで行った講演がハト派的だったことから4週間ぶりの低水準を付けたが、 今週に入ってからは狭い範囲内での動きとなっている。 クレディ・スイスの金利ストラテジスト、カール・ランツ氏は、「多くの懸念要因があ るため、ポジションを少なめにしようとする動きが出ている」とし、「ECBを信じたい のはやまやまだが、ECBにはこれまでに何度も失望感を味わわされてきた」と指摘。た だ「ドラギ総裁は(債権買い入れ計画の)詳細を示し、市場を大きく失望させることはな い」との見方も示した。 ECB理事会後は、市場の注目は7日に発表される8月の米雇用統計に移る。 米FRBは12─13日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で量的緩和第3弾(QE 3)の実施を決定するとの観測が高まっており、8月の雇用統計はその手がかがりを得る ために注目されている。 BNPのクリングマン氏は、「FRBが来週QE3実施を決定するとのことは、今では 誰もが予想している」とし、「雇用統計は、非常に弱いか非常に強い結果にならない限り、 (FRBの決定に)あまり影響は及ぼさないとみている」と述べた。 ロイターが87人のエコノミストを対象に実施した調査では、8月は非農業部門雇用者 数の12万5000人増が予想されている。 Tボンド先物9月限3USU2は8/32安の149─31/32。 Tノート先物9月限3TYU2は1/32安の134─13.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (-0.25)