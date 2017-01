ＮＹ外為市場・午前中盤＝ユーロ／ドルが高値から下落、ＥＣＢ総裁会見に失望感

1453GMT 5日終盤 %比 昨年末 2011年 %比 終値 ------------------------------------------------------------------------------- Euro/dlr EUR= 1.2624 #N/A ND -2.48 1.2945 Dlr/yen JPY= 78.940 #N/A ND +2.60 76.940 Euro/yen EURJPY= 99.650 #N/A ND +0.09 99.560 ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日午前中盤のニューヨーク外国為替市場では、 ユーロ/ドルが欧州中央銀行(ECB)による金利据え置き発表後につけた2カ月ぶり高 値から押し戻されている。 ドラギECB総裁が理事会後の会見で、ユーロ圏債務危機への対応について事前に伝わ った内容以上の詳細を明らかにしなかったことに失望感が広がっている。 ユーロ/ドルEUR=はECBによる金利据え置き発表を受けて一時7月上旬以来の高値 となる1.2650ドルまで上昇したが、その後押し戻され、直近で0.1%高の 1.2615ドルをつけている。