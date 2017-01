欧州市場サマリー（6日）

1453GMT 5日終盤 ユーロ/ドルEUR= 1.2624 #N/A ND ドル/円JPY= 78.940 #N/A ND ユーロ/円EURJPY= 99.650 #N/A ND 6日終値 前営業日終値 株 FT100 5777.34(+119.48) 5657.86 クセトラDAX 7167.33(+202.64) 6964.69 金 現物午後値決め 1701.00 1690.00 先物 現物利回り 3カ月物ユーロ(12月限) 99.765 (‐0.025) -0.080(-0.089) 独連邦債2年物 0.041(-0.008) 独連邦債10年物(12月限) 140.28 (‐1.12) 1.563( 1.441) 独連邦債30年物 2.364( 2.254) ------------------------------------------------------------------------------ <為替> ユーロ/ドルが欧州中央銀行(ECB)による金利据え置き発表後につけた 2カ月ぶり高値から押し戻されている。 ドラギECB総裁が理事会後の会見で、ユーロ圏債務危機への対応について事前に伝わ った内容以上の詳細を明らかにしなかったことに失望感が広がっている。 ユーロ/ドルEUR=はECBによる金利据え置き発表を受けて一時7月上旬以来の高値 となる1.2650ドルまで上昇したが、その後押し戻され、直近で0.1%高の 1.2615ドルをつけている。 <株式> ロンドン株式市場は3営業日ぶりに反発。欧州中央銀行(ECB)が新たな 債券買い入れ計画を発表したことで、ひとまず好感する動きが広がった。また米経済指標 が底堅い内容になったことも相場を支援した。 ECBはこの日開催した理事会で、ユーロ圏周辺国の借り入れコスト押し下げに向け、 規模に上限を設けない新たな債券買い入れ計画を発表した。 バークレイズの欧州株式ストラテジスト、エドムンド・シン氏は「ECBの発表は大方 の予想通りだったため、この日の株高にはやや意外感も感じる。投資家は(ECBの買い 入れプログラムの)あら捜しをしたが、これまでのところ見つかっておらず、市場は好感 している」と述べた。 この日は商いが膨らみ、出来高は90日平均の137%に達した。ドラギECB総裁の 会見終了後、リスク選好の改善を見逃したくない投資家が殺到した。 銀行・鉱山株が上昇をけん引した。ロイズ・バンキング・グループ( LLOY.L )は6.7% 急伸。ランドゴールド( RRS.L )は5.3%値を上げた。 8月の米供給管理協会(ISM)非製造業総合指数は予想を上回る上昇となったほか、 8月のADP全米雇用報告では、民間部門雇用者数が20万1000人の大幅増となった。 イングランド銀行(英中銀)が金融政策を据え置いたことについては、市場は反応薄だ った。 次は12日に下される欧州安定メカニズム(ESM)の合憲性をめぐる独憲法裁の判断 が焦点となる。決定次第ではECBの債券買い入れ計画にも影響が出る可能性がある。 欧州株式市場は急上昇して終了した。欧州中央銀行(ECB)がこの日の理事会で、 市場での資金調達が困難な国の債券買い入れ計画で合意したことや、堅調な米国の経済 指標が好感された。 DJユーロSTOXX50種指数.STOXX50Eは83.14ポイント (3.40%)高の2524.95と、6カ月ぶり高値水準だった。 FTSEユーロファースト300種指数.FTEU3は25.52ポイント(2.36%) 高の1104.76。取引高は6月以来3カ月ぶりの高水準となった。 ECBは重債務国の債券利回り引き下げに向け、無制限の国債買い取りプログラムを実 施することで、条件付きながらも合意した。 ドラギ総裁は、ECBが新たなプログラムの 下で買い入れる国債は「民間部門債権者やその他の債権者と同等(pari passu)の扱いを 受ける」とし、優先債権者待遇が適用されないことも明らかにした。 また、7日の8月米雇用統計発表を前に、8月の米ADP民間雇用者数が予想を上回る 伸びとなり、米ISM非製造業総合指数が上昇したことも、投資家心理を下支えした。 ショア・キャピタルの投資ストラテジスト、ジェラルド・レーン氏は「(ドラギ総裁の 特にpari passuの)動きは、ユーロ危機をめぐるテールリスク(確率は低いが発生すると 非常に巨大な損失をもたらす)を抑えるもの」と評価。「経済成長の加速にはつながらな いとみるが、金融システムの崩壊や(ポルトガルやアイルランド、イタリア、スペイン) を経由した大きな景気後退の進行に対する懸念を和らげるだろう」と見通した。 レーン氏は、ユーロ圏の債務状況に大きく影響を受ける金融株が、投資心理の改善で恩 恵を受けると予想する。ユーロ圏銀行株.SX7Eは5.9%高と5カ月ぶり高値だった。 投資家の間に安心感が広がり、不安心理を示すユーロSTOXX50ボラティリティ指 数.V2TXは16.5%低下した。 <ユーロ圏債券> スペイン国債利回りが約3カ月ぶりの水準に低下した。欧州中央銀 行(ECB)が明らかにした新たな国債買い入れプログラムを慎重ながらも歓迎するムー ドが広がった。 新たな国債買い入れプログラムをめぐり事前に関係筋の話が伝わったことから、スペイ ン国債の利回りはECB理事会前から低下していたが、ドラギECB総裁の会見開始後も この流れは続いた。 ドラギ総裁は会見で、ユーロ圏重債務国の借り入れコスト押し下げと債務危機の拡大阻 止に向け、新たな国債買い入れプログラムを実施することで合意したと明らかにした。償 還期間が3年までの国債を量的な限度を設けずに流通市場で買い入れる。 市場筋は「ECBは今のところ1セントも使っていないが、市場を支える意思を示すか なり強いシグナルが見られ、トリシェ前総裁の下でのECBよりも大胆なアプローチだ」 と語った。 スペイン10年債利回りES10YT=TWEBは36ベーシスポイント(bp)低下の6.1 %と、6月11日以来の低水準をつけた。ECB理事会を控えて過去数週間で既に大きく 低下していた2年債利回りは10bp低下の3.07%と、比較的小幅な低下にとどまっ た。 独連邦債先物FGBLc1は1ポイント超下落の140.27。10年物独連邦債利回り DE10YT=TWEBは1.54%で2週間ぶり高水準となった。 高リスク債に対する強地合いは、ECBが実際に国債買い入れを行うまでにクリアする 必要のある障害を投資家が今後数日間で精査するに伴い試されることになる。 ドラギ総裁は、ECBが支援するのは、支援を要請し、厳格な政策条件を導入している 国のみになると表明。ユーロ圏救済基金もこうした国の債券買い入れを行うとし、国際通 貨基金(IMF)が対象国ごとの条件設定、および監視に関与することが望ましいとした。 ダイワ・キャピタル・マーケッツの経済リサーチ部門責任者クリス・シクルナ氏は「計 画全体の成功はスペインとイタリアが支援を要請するかどうか、そして各国が条件を満た せるかどうかにかかっている」と述べた。 ドラギ総裁は現時点で支援を受けている国についても、市場での借り入れ再開時に国債 買い入れの対象国になるとした。 これを好感してポルトガル10年債利回りPT10YT=TWEBは44bp低下の8.58% と、2011年4月の支援要請後初めて8.83%を下回った。 [東京 7日 ロイター]