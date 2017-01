米金融・債券市場＝利回り上昇、好調な米経済指標で8月雇用統計に期待

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2000GMT) 99*02.50(‐1*24.50) =2.7956% 前営業日終盤 100*27.00(‐0*17.00) =2.7086% 10年債US10YT=RR (2000GMT) 99*18.00(‐0*22.50)=1.6729% 前営業日終盤 100*08.50(‐0*06.50)=1.5960% 5年債US5YT=RR (2000GMT) 99*24.50(‐0*08.00) =0.6729% 前営業日終盤 100*00.50(‐0*01.00) =0.6218% 2年債US2YT=RR (2000GMT) 99*31.25(‐0*01.50) =0.2619% 前営業日終盤 100*00.75(‐0*00.25) =0.2381% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では、朝方発表された一 連の米経済指標が良好だったことから、翌日に発表される8月の米雇用統計に対する期待 が高まり、米国債利回りが上昇した。 欧州中央銀行(ECB)がこの日の理事会で新たな国債買い入れプログラム(OMT) の実施で合意したことも寄与した。 この日に発表された8月のADP全米雇用報告では、民間部門雇用者数が20万 1000人増となり、予想の14万人増大きく上回った。また、8月のISM非製造業総 合指数(NMI)は予想を上回って上昇し、5月以来の高水準となった。これを受け、 10年債利回りは一時約2週間ぶりの高水準に上昇した。 また、ドラギECB総裁が重債務国の借り入れコスト引き下げに向け、ECBは新たな 国債買い入れプログラムの下で、償還期間が3年までの国債を量的な限度を設けずに買い 入れると表明したことを受け、株式などのリスク資産に資金が流れ、安全資産とされる国 債の需要が低下した。 終盤の取引で、10年債US10YT=RRは23/32安。利回りは1.68%と、前日終 盤の1.60%から上昇した。 30年債US30YT=RRは1─30/32安。利回りは2.80%と、2.71%から上 昇した。 Tボンド先物9月限3USU2は1─11/32安の148─20/32。 Tノート先物9月限3TYU2は18.5/32安の133─27/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -20.50 (+0.75)