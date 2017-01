米金融・債券市場＝おおむね上昇、低調な雇用統計でＱＥ３実施観測高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*18.00(‐0*15.50) =2.8214% 前営業日終盤 99*01.50(‐1*25.50) =2.7972% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*19.50(+0*02.50)=1.6678% 前営業日終盤 99*17.00(‐0*23.50)=1.6764% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*29.00(+0*05.00) =0.6442% 前営業日終盤 99*24.00(‐0*08.50) =0.6761% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.75(+0*00.50) =0.2540% 前営業日終盤 99*31.25(‐0*01.50) =0.2619% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では、朝方発表された8 月の雇用統計で非農業部門雇用者数の増加が予想を下回ったことを受け、米連邦準備理事 会(FRB)が量的緩和第3弾(QE3)実施を決定するとの観測が高まり、国債価格が おおむね上昇した。 ただ、一部投資家の間には依然としてQE3実施に対する懐疑感があるため上値は重く、 30年債は下落に転じた。 8月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比9万6000人増にとどまり、市場 予想の12万5000人増を下回った。失業率は8.1%と、前月の8.3%から低下し たものの、エコノミストは労働参加率の低下を反映したものとの見方を示している。 これを受け、FRBが12─13日に開く連邦公開市場委員会(FOMC)で追加緩和 を決定するか市場では見方が分かれた。 ウェルズ・ファーゴの首席ポートフォリオ・ストラテジスト、ブライアン・ジェイコブ ソン氏は、8月の雇用統計は、FRBが何の措置も導入しないことを正当化するものでは なかったが、同時に、金利を超低水準にとどめる期間に関するガイダンスを調整する以上 の措置が必要になるほど悪くもなかったと述べた。 米10年債US10YT=RR利回りは、雇用統計発表前は1.73%近辺で推移していたが、 発表後は1.59%まで低下。その後は1.67%まで戻した。 5年債US5YT=RRは雇用統計発表前の0.71%から0.64%に低下。RBS証券の 国債ストラテジスト、ジョン・ブリッグス氏は、「FRBがQE3実施に踏み切った場合、 買い入れの対象になるとみられているモーゲージ担保証券(MBS)と同じ償還期限を持 つ5年債のパフォーマンスが最も良かった」としている。 30年債US30YT=RR価格は一時上昇したものの、FRBの措置によるインフレが懸念 され始めたことで、下落に転じた。 バーナンキFRB議長が8月31日に米ワイオミング州のジャンクソンホールで行った 講演で、失業率が高いことは「深刻な懸念」とし、景気回復を強化するためにFRBは必 要な手段を講じると述べてから、FRBがQE3実施を決定するとの観測が高まっていた。 ただ、ノバ・スコシア銀行の米金利戦略部門の責任者、ガイ・ヘイゼルマン氏は、「バ ーナンキ議長は(QE3実施の)ハードルはより高く、コストもかかると指摘している。 FRBが過激な措置を採らなくてはならない理由は見当たらない」としている。 来週は米FOMCの他、独憲法裁判所が12日に下す、欧州の常設の金融安定網となる 欧州安定メカニズム(ESM)、および新財政協定の合憲性に関する判断が注目されてい る。同日にはオランダで下院総選挙が実施される。 米国では来週、財務省が総額660億ドルの国債入札を実施。内訳は、3年債が320 億ドル、10年債が210億ドル、30年債が130億ドルとなっている。 Tボンド先物9月限3USU2は3/32安の148─17/32。 Tノート先物9月限3TYU2は9/32高の134─4/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change UU.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -20.50 (+0.25)