〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.105％、6カ月物は0.130％＝財務省

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［ワシントン １７日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.105％ 平均落札金利 0.095％ 最低落札金利 0.080％ 利付き債券相当利回り 0.106％ 落札価格 99.973458 最高利回り落札比率 2.43％ カバー（応札倍率） 4.59倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,649,900 応札総額 146,884,089,900 競争入札 31,192,375,000 非競争入札 608,274,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年 9月20日 償還日 2012年12月20日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.130％ 平均落札金利 0.125％ 最低落札金利 0.105％ 利付き債券相当利回り 0.132％ 落札価格 99.934278 最高利回り落札比率 81.35％ カバー（応札倍率） 4.92倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,774,200 応札総額 137,714,629,200 競争入札 27,148,345,000 非競争入札 552,429,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年9月20日 償還日 2013年3月21日
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