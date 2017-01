米金融・債券市場＝上昇、安値拾いの買いで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2028GMT) 94*16.00(+1*04.50) =3.0309% 前営業日終盤 93*11.50(‐3*03.50) =3.0918% 10年債US10YT=RR (2028GMT) 98*02.50(+0*09.00)=1.8380% 前営業日終盤 97*25.50(‐1*10.50)=1.8695% 5年債US5YT=RR (2028GMT) 99*17.50( 0*00.00) =0.7183% 前営業日終盤 99*17.50(‐0*11.25) =0.7183% 2年債US2YT=RR (2028GMT) 99*31.75( 0*00.00) =0.2540% 前営業日終盤 99*31.75(‐0*01.00) =0.2540% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇した。前週末は米連邦準備理事会(FRB)の量的緩和第3弾(QE3)によるインフ レ高進懸念や欧州債務危機をめぐる楽観論を背景に大幅安で取引を終えており、この日は 割安感から買い戻しが入った。 さえない米経済指標や中国経済の減速懸念も追い風となった。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは11/32高。利回りは1.83%と、前 週末の1.87%から低下した。 Tボンド先物12月限USZ2は21/32高の145─19/32。 Tノート先物12月限TYZ2は04.50/32高の132─01/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 (+0.25)