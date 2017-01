UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、安値拾いの買いで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 94*13.00(+1*01.50) =3.0359% 前営業日終盤 93*11.50(‐3*03.50) =3.0918% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*01.00(+0*07.50)=1.8433% 前営業日終盤 97*25.50(‐1*10.50)=1.8695% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*17.50( 0*00.00) =0.7183% 前営業日終盤 99*17.50(‐0*11.25) =0.7183% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.75( 0*00.00) =0.2540% 前営業日終盤 99*31.75(‐0*01.00) =0.2540% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇した。前週末は米連邦準備理事会(FRB)の量的緩和第3弾(QE3)によるインフ レ高進懸念や欧州債務危機をめぐる楽観論を背景に大幅安で取引を終えており、この日は 割安感から買い戻しが入った。 CRTキャピタル・グループの首席債券ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は「フ ァンダメンタルズではなく、割安感による買いが債券高の要因」と述べた。 さえない米経済指標や中国経済の減速懸念も追い風となった。 朝方発表された9月のニューヨーク州製造業業況指数は予想外に悪化し、2009年4 月以来約3年半ぶりの低水準となった。 TD証券の金利・為替分析・戦略部門のグローバル責任者、エリック・グリーン氏は「 経済指標が引き続き弱いことから、金利は目先、じりじり低下する展開になる」との見方 を示した。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは11/32高。利回りは1.83%と、前 週末の1.87%から低下した。 30年債US30YT=RRは1―6/32高。利回りは3.09%から3.03%に低下し た。 投資家は、FRBおよび欧州中央銀行(ECB)が実施する規模や期限を定めない債券 買い入れによる長期的影響を見極めようとしており、通貨への打撃やインフレ高進が懸念 材料となっている。 ロイター・データによると、市場のインフレ期待を示す10年債と同年限のTIPSと の利回り格差(ブレークイーブン・レート)は前週末、2011年4月以来の高水準とな る2.64%ポイントに達した。この日は2.58ポイントだった。 インフレ懸念からイールドカーブもスティープ化しており、米5年債と30年債の利回 り格差は前週末、昨年9月以来の水準となる2.37%ポイントに拡大した。この日は正 午時点で2.32ポイント。 FRBはツイストオペの一環として、2020年11月から2022年8月までに償還 を迎える国債47億3700万ドル買い入れる一方、2014年12月から2015年5 月までに償還を迎える国債77億9900万ドルを売却した。 日本が祝日で休場だったことや、ユダヤ教の新年祭にあたることから、商いは通常より も薄かった。 Tボンド先物12月限USZ2は18/32高の145─15/32。 Tノート先物12月限TYZ2は02.50/32高の131─30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 (+0.25)