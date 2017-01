米金融・債券市場＝続伸、安値拾いの買いと世界経済の減速懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2028GMT) 94*27.00(+0*14.00) =3.0127% 前営業日終盤 94*13.00(+1*01.50) =3.0359% 10年債US10YT=RR (2028GMT) 98*09.50(+0*08.50)=1.8136% 前営業日終盤 98*01.00(+0*07.50)=1.8433% 5年債US5YT=RR (2028GMT) 99*20.00(+0*02.50) =0.7022% 前営業日終盤 99*17.50( 0*00.00) =0.7183% 2年債US2YT=RR (2028GMT) 99*31.50(‐0*00.25) =0.2580% 前営業日終盤 99*31.75( 0*00.00) =0.2540% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇した。インフレ懸念による前週末の急落を受けて、この日も割安感から米国債を買い戻 す動きが継続した。また世界経済の減速懸念も、安全資産としての米国債の投資妙味を高 めた。 米連邦準備理事会(FRB)の量的緩和第3弾(QE3)によるインフレへの長期的影 響を市場が見極めようとする中、ハト派のFRB当局者2人は、インフレの小幅な加速を 招いたとしても、失業率押し下げに向け一段の措置を講じる可能性があるとの考えを示し た。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは11/32高。利回りは1.81%と、前 日の1.84%から低下した。 Tボンド先物12月限USZ2は13/32高の145─31/32。 Tノート先物12月限TYZ2は05/32高の132─06/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 3.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -25.50 (-0.50)