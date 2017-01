UPDATE1: 米金融・債券市場＝続伸、安値拾いの買いと世界経済の減速懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 94*29.00(+0*16.00) =3.0094% 前営業日終盤 94*13.00(+1*01.50) =3.0359% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*10.00(+0*09.00)=1.8118% 前営業日終盤 98*01.00(+0*07.50)=1.8433% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*20.00(+0*02.50) =0.7022% 前営業日終盤 99*17.50( 0*00.00) =0.7183% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.50(‐0*00.25) =0.2580% 前営業日終盤 99*31.75( 0*00.00) =0.2540% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇した。インフレ懸念による前週末の急落を受けて、この日も割安感から米国債を買い戻 す動きが継続した。また世界経済の減速懸念も、安全資産としての米国債の投資妙味を高 めた。 ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券トレーディング責任者、デービッド・コア ード氏は「異なる段階ながらも、世界の主要国はいずれも景気が減速しているとの実感が ある」とし、これが米国債への需要を高めていると述べた。 米国債市場は、前週末からの下げの約半分を取り戻している。 米連邦準備理事会(FRB)の量的緩和第3弾(QE3)によるインフレへの長期的影 響を市場が見極めようとする中、ハト派のFRB当局者2人は、インフレの小幅な加速を 招いたとしても、失業率押し下げに向け一段の措置を講じる可能性があるとの考えを示し た。 シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は、ぜい弱な景気支援に向けて、一段の刺激策を実施す ることが可能との考えを表明。ニューヨーク連銀のダドリー総裁は、FRBは雇用情勢を 注視しており、必要なら追加の資産買い入れを行う用意があると述べた。 欧州中央銀行(ECB)に続き、FRBも積極的な債券買い入れ策を発表したことで、 市場ではインフレ懸念が高まっていたが、株安や原油価格の下落とともに、インフレ期待 は低下している。 市場のインフレ期待を示す10年債と同年限のTIPSとの利回り格差(ブレークイー ブン・レート)は2.55%ポイントと、前日から約3ベーシスポイント(bp)縮小し た。アナリストによると、前日は一時2.70ポイントを上抜けていた。 同様にインフレ期待を反映する米5年債と30年債の利回り格差も2.31ポイントと、 前日からおよそ1bp縮小した。前週末は1年ぶりの水準となる2.37%ポイントまで 拡大していた。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは11/32高。利回りは1.81%と、前 日の1.84%から低下した。 30年債US30YT=RRは18/32高。利回りは3.04%から3.01%に低下した。 朝方発表された9月の米住宅建設業者指数は、2006年6月以来約6年ぶりの高水準 に改善したが、市場は反応薄だった。 Tボンド先物12月限USZ2は16/32高の146。 Tノート先物12月限TYZ2は05/32高の132─06/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 3.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -25.50 (-0.50)