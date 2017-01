米金融・債券市場＝3日続伸、世界経済の先行きや欧州債務危機めぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2032GMT) 95*26.00(+0*29.00) =2.9620% 前営業日終盤 94*29.00(+0*16.00) =3.0094% 10年債US10YT=RR (2032GMT) 98*21.50(+0*11.50)=1.7718% 前営業日終盤 98*10.00(+0*09.00)=1.8118% 5年債US5YT=RR (2032GMT) 99*22.75(+0*02.75) =0.6845% 前営業日終盤 99*20.00(+0*02.50) =0.7022% 2年債US2YT=RR (2032GMT) 99*31.25(‐0*00.25) =0.2621% 前営業日終盤 99*31.50(‐0*00.25) =0.2580% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では、債券価格が3 日続伸した。世界経済の先行き不安が追い風となり、安全資産としての米国債に資金が流 入した。 前週末には、米連邦準備理事会(FRB)の量的緩和第3弾(QE3)によるインフレ 懸念で大きく売られたものの、市場ではQE3決定を受けた当初の反応を見直す動きが広 がった。 また欧州債務危機をめぐる懸念が再燃したことも支援材料となり、30年債の利回りは 3%を割り込んだ。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは11/32高。利回りは1.78%と、前 日の1.81%から低下した。 Tボンド先物12月限USZ2は21/32高の146─21/32。 Tノート先物12月限TYZ2は08.50/32高の132─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 2.00 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 (-1.00)