UPDATE1: 米金融・債券市場＝3日続伸、世界経済の先行きや欧州債務危機めぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*27.00(+0*30.00) =2.9604% 前営業日終盤 94*29.00(+0*16.00) =3.0094% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*21.00(+0*11.00)=1.7735% 前営業日終盤 98*10.00(+0*09.00)=1.8118% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*22.50(+0*02.50) =0.6862% 前営業日終盤 99*20.00(+0*02.50) =0.7022% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25(‐0*00.25) =0.2621% 前営業日終盤 99*31.50(‐0*00.25) =0.2580% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では、債券価格が3 日続伸した。世界経済の先行き不安が追い風となり、安全資産としての米国債に資金が流 入した。 前週末には、米連邦準備理事会(FRB)の量的緩和第3弾(QE3)によるインフレ 懸念で大きく売られたものの、市場ではQE3決定を受けた当初の反応を見直す動きが広 がった。 また欧州債務危機をめぐる懸念が再燃したことも支援材料となり、30年債の利回りは 3%を割り込んだ。 ユーロ圏の銀行監督を欧州中央銀行(ECB)に一元的化する計画をめぐり、ドイツ与 党議員はこの日、監督対象をシステム上重要な金融機関に限定することを提案した。これ を受け、欧州当局者の長期的な債務危機対応能力について不安が高まった。 ポイント・ビュー・ウェルス・マネジメントの投資ストラテジスト、デービッド・ディ エツ氏は「主要中銀の追加緩和実施に期待が集まっていた時期から、当面は追加措置の発 表がない状況となった。そのため世界経済が直面する向かい風へと市場の焦点が再びシフ トした」と述べた。 ECB、FRBに続き、日銀が資産買い入れ基金を10兆円増額する追加緩和を決定し たことで、当初は米独の国債が売られ、株などのリスク資産が買われる動きが出た。だが 独2年債入札が底堅い需要を集めたことで、米独の国債市場は切り返した。 その後発表された8月の米中古住宅販売戸数が2010年5月以来およそ2年ぶりの高 水準となったことで、住宅市場が回復の勢いを増しているとの楽観的な見方が広がり、相 場はやや押し戻さる展開となった。 8月の米住宅着工件数は市場予想をやや下回ったが、中古住宅販売データがこの影響を 和らげた。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは11/32高。利回りは1.78%と、前 日の1.81%から低下した。 30年債US30YT=RRは26/32高。利回りは3.01%から2.97%に低下した。 市場のインフレ期待を示す米5年債と30年債の利回り格差は2.29%ポイントと、 前日からおよそ1ベーシスポイント(bp)縮小した。前週末は1年ぶりの水準となる 2.37ポイントまで拡大していた。 同様にインフレ期待を映す10年債と同年限のTIPSとの利回り格差(ブレークイー ブン・レート)は2.54%ポイントと、前日から1ベーシスポイント(bp)縮小した。 アナリストによると、17日には取引時間中としては6年ぶりの水準となる2.73ポイ ントまで拡大していた。 Tボンド先物12月限USZ2は22/32高の146─21/32。 Tノート先物12月限TYZ2は08.50/32高の132─14.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 2.00 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 (-1.00)