[ワシントン 20日 ロイター] 米財務省は、25─27日に総額990億ドルの 2・5・7年債の入札を実施すると発表した。 25日に350億ドルの2年債、26日に350億ドルの5年債、27日に290億ド ルの7年債の入札をそれぞれ実施する。 発行日はいずれも10月1日。償還日は2年債が2014年9月30日、5年債が20 17年9月30日、7年債が2019年9月30日となる。