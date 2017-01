米金融・債券市場＝小動き、さえないＴＩＰＳ入札で値を消す

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2034GMT) 96*04.00(+0*09.00) =2.9458% 前営業日終盤 95*27.00(+0*30.00) =2.9604% 10年債US10YT=RR (2034GMT) 98*23.00(+0*02.00)=1.7666% 前営業日終盤 98*21.00(+0*11.00)=1.7735% 5年債US5YT=RR (2034GMT) 99*22.00(‐0*00.50) =0.6894% 前営業日終盤 99*22.50(+0*02.50) =0.6862% 2年債US2YT=RR (2034GMT) 99*31.25( 0*00.00) =0.2621% 前営業日終盤 99*31.25(‐0*00.25) =0.2621% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では、債券価格がほ ぼ変わらずとなった。世界景気の減速を裏付ける弱い経済指標が支援し当初は上昇したが、 さえない10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札を受けて、値を消す展開となった。 指標10年債US10YT=RRは、TIPS入札後に1/32安となった。利回りは前日の 1.77%からほぼ横ばい。 Tボンド先物12月限USZ2は13/32高の146─27/32。 Tノート先物12月限TYZ2は03/32高の132─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 0.50 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -27.25 (-0.25)