UPDATE1: 米金融・債券市場＝小動き、さえないＴＩＰＳ入札で値を消す

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*05.00(+0*10.00) =2.9441% 前営業日終盤 95*27.00(+0*30.00) =2.9604% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*23.50(+0*02.50)=1.7648% 前営業日終盤 98*21.00(+0*11.00)=1.7735% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*22.00(‐0*00.50) =0.6894% 前営業日終盤 99*22.50(+0*02.50) =0.6862% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25( 0*00.00) =0.2621% 前営業日終盤 99*31.25(‐0*00.25) =0.2621% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では、債券価格がほ ぼ変わらずとなった。世界景気の減速を裏付ける弱い経済指標が支援し当初は上昇したが、 さえない10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札を受けて、値を消す展開となった。 130億ドルの10年物TIPS入札では、応札倍率が2009年4月以来の低水準と なった。 D.A.デビードソン&Coの債券トレーディング部門バイスプレジデント、マリー・ アン・ハーレー氏は、入札結果について「インフレ懸念を背景に、底堅い需要を集めると 予想されていただけに意外」との見方を示した。 米連邦準備理事会(FRB)の量的緩和第3弾(QE3)決定を受けて、前週末にはイ ンフレ高進への懸念から、米国債は大きく売られていた。 朝方発表された新規失業保険申請件数が失望を招く内容となったことに加え、アジアや 欧州の経済指標も精彩を欠く結果となったことで、世界経済の減速懸念が高まり、序盤は 安全資産としての買いが相場を押し上げていた。 だが指標10年債US10YT=RRは、TIPS入札後に1/32安となった。利回りは前 日の1.77%からほぼ横ばい。 30年債US30YT=RRは4/32高。利回りは2.95%と、前日の2.96%から低 下した。 今週に入り、FRB当局者からは追加の国債買い入れの可能性を示唆する発言が相次い でいる。 ニューヨーク連銀のダドリー総裁、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は、必要なら一段の 緩和措置を検討する可能性があるとの発言を行ったほか、アトランタ地区連銀のロックハ ート総裁は、追加緩和でインフレ加速を招く公算は小さいとの見方を示した。 またこの日は、タカ派とされるミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁が、インフレ 期待が抑制されるかぎり、失業率が5.5%程度の水準を下回るまで、FRBは事実上の ゼロ金利政策を継続すべきとの提案を行った。 新規失業保険週間申請件数は前週から減少したものの、全般的な水準はなお雇用回復の 鈍さを裏付ける内容と受け止められている。 海外の経済指標では、HSBCが発表した9月の中国製造業購買担当者景気指数(PM I)は11カ月連続で節目を割り込み、日本の輸出も3カ月連続で減少した。 ユーロ圏PMIは、サービス部門が2009年7月以来の低水準となった。製造業部門 は依然節目を割り込んでいるものの、前月からは若干改善した。 こうした中、マークイット発表の米製造業PMIと米フィラデルフィア地区連銀製造業 業況指数は、アジア・欧州に比べて米製造業の底堅さを示唆する内容となった。 Tボンド先物12月限USZ2は14/32高の146─27/32。 Tノート先物12月限TYZ2は03/32高の132─14.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 0.50 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -27.25 (-0.25)