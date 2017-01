米金融・債券市場＝長期債下落、スペインの支援要請観測でリスク志向高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*03.00(‐0*02.00) =2.9474% 前営業日終盤 96*05.00(+0*10.00) =2.9441% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*26.50(+0*03.00)=1.7545% 前営業日終盤 98*23.50(+0*02.50)=1.7648% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*25.00(+0*03.00) =0.6701% 前営業日終盤 99*22.00(‐0*00.50) =0.6894% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25( 0*00.00) =0.2622% 前営業日終盤 99*31.25( 0*00.00) =0.2621% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では、薄商いのなか 長期債価格が下落した。スペインが近く支援を要請する可能性があるとの観測が高まり、 高リスク資産を買う動きが強まった。 中期ゾーンが短期や長期ゾーンをアウトパフォームした。投資家は短期債よりも高い利 回りを求める一方で、30年債などはインフレ懸念から敬遠された。 関係筋がロイターに明らかにしたところによれば、スペインは歳出を削減し、国際社会 に支援要請した場合に求められるとみられる条件を満たすため、年金の凍結と法定退職年 齢引き上げの早期実施を検討している。 スペインが支援を要請すれば欧州中央銀行(ECB)による同国の国債買い入れに道を 開き、ユーロ圏の債務危機が和らぐ可能性がある。安全資産としての米国債の魅力は低下 する公算が大きい。 RBSのマネジングディレクターで米国債戦略部門を統括するウィリアム・オドネル氏 は、スペインが27日にもECBに支援を要請するとのニュースでリスク志向がやや強ま ったと指摘した。その上で「薄商いの中でリスク選好度が高まるニュースが出れば、(長 期の)国債価格が下落する」と述べた。 30年債US30YT=RRは6/32安。利回りは2.95%と、前日の2.94%から小 幅上昇した。 指標10年債US10YT=RRは2/32高、利回りは前日の1.76%からほぼ横ばいと なった。 Tボンド先物12月限3USZ2は5/32高の146.28。 Tノート先物12月限3TYZ2は8.50/32高の132─21.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 1.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.75 (+1.50)