〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.085％、6カ月物は0.135％＝財務省

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［ワシントン １日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.085％ 平均落札金利 0.075％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.086％ 落札価格 99.978514 最高利回り落札比率 15.54％ カバー（応札倍率） 4.63倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,080,100 応札総額 148,127,294,500 競争入札 31,161,632,600 非競争入札 663,447,500 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年10月4日 償還日 2013年 1月3日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.135％ 平均落札金利 0.130％ 最低落札金利 0.110％ 利付き債券相当利回り 0.137％ 落札価格 99.931750 最高利回り落札比率 60.38％ カバー（応札倍率） 4.79倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,040,800 応札総額 134,223,465,800 競争入札 26,462,458,000 非競争入札 587,582,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年10月4日 償還日 2013年 4月4日
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