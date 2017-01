米金融・債券市場＝小幅高、堅調な指標受けた一時の売りから切り返す

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2030GMT) 98*27.00(+0*10.00) =2.8073% 前営業日終盤 98*17.00(+0*12.00) =2.8230% 10年債US10YT=RR (2030GMT) 100*02.50(+0*05.00)=1.6163% 前営業日終盤 99*29.50(+0*06.50)=1.6335% 5年債US5YT=RR (2030GMT) 100*01.50(+0*01.50) =0.6155% 前営業日終盤 100*00.00(+0*02.75) =0.6250% 2年債US2YT=RR (2030GMT) 100*00.75(‐0*00.25) =0.2382% 前営業日終盤 100*01.00(+0*01.25) =0.2343% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場は小幅高。朝方は底堅い 指標を受け売りが先行したものの、株価が上げを削る中、債券相場はその後切り返した。 バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長がこの日、景気支援の必要性を強調し、F RBによる量的緩和策を擁護したことに対しては、相場は反応薄だった。 指標10年債US10YT=RRは3/32高、利回りは1.62%。 Tボンド先物12月限3USZ2は9/32高の149─21/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は3/32高の133─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.25 (+0.25)