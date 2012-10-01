米金融・債券市場＝小幅高、堅調な指標受けた一時の売りから切り返す

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2030GMT） 98*27.00（＋0*10.00) =2.8073% 前営業日終盤 98*17.00（＋0*12.00) =2.8230% １０年債US10YT=RR （2030GMT） 100*02.50（＋0*05.00）=1.6163% 前営業日終盤 99*29.50（＋0*06.50）=1.6335% ５年債US5YT=RR （2030GMT） 100*01.50（＋0*01.50) =0.6155% 前営業日終盤 100*00.00（＋0*02.75) =0.6250% ２年債US2YT=RR （2030GMT) 100*00.75（‐0*00.25) =0.2382% 前営業日終盤 100*01.00（＋0*01.25) =0.2343% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １日 ロイター］ １日の米金融・債券市場は小幅高。朝方は底堅い 指標を受け売りが先行したものの、株価が上げを削る中、債券相場はその後切り返した。 バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長がこの日、景気支援の必要性を強調し、Ｆ ＲＢによる量的緩和策を擁護したことに対しては、相場は反応薄だった。 指標１０年債US10YT=RRは３／３２高、利回りは１．６２％。 Ｔボンド先物１２月限3USZ2は９／３２高の１４９─２１／３２。 Ｔノート先物１２月限3TYZ2は３／３２高の１３３─１８．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.25 (+0.25)
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