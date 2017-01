UPDATE1: 米金融・債券市場＝小幅高、堅調な指標受けた一時の下げから切り返す

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*23.50(+0*06.50) =2.8128% 前営業日終盤 98*17.00(+0*12.00) =2.8230% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*02.00(+0*04.50)=1.6181% 前営業日終盤 99*29.50(+0*06.50)=1.6335% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*01.50(+0*01.50) =0.6155% 前営業日終盤 100*00.00(+0*02.75) =0.6250% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.75(‐0*00.25) =0.2382% 前営業日終盤 100*01.00(+0*01.25) =0.2343% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場は小幅高。朝方は底堅い 指標を受け売りが先行したものの、株価が上げを削る中、債券相場はその後切り返した。 バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長がこの日、景気支援の必要性を強調し、F RBによる量的緩和策を擁護したことに対しては、相場は反応薄だった。 指標10年債US10YT=RRは3/32高、利回りは1.62%。 朝方発表された9月の米ISM製造業景気指数が前月から上昇し、5月以来初めて景気 判断の別れ目となる50を上回ったことを受け、米債利回りは上昇。ただ午後に入り、買 い戻しが入った。 同指数はエコノミスト予想を上回ったほか、内訳の雇用や新規受注が上向いた。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、リチャード・ジルフーリー氏は「前週末 発表されたシカゴ地区購買部協会景気指数が弱い内容となったことから、この日のISM 製造業指数はサプライズだった」と述べた。 一方、世界の製造業景気指数は、世界経済が直面する向かい風を浮き彫りにした。ユー ロ圏の製造業業購買担当者景気指数(PMI)改定値は14カ月連続で50割れとなっ た。中国国家統計局が発表した同国のPMIは改善したものの、依然として50を割り込 んでおり、同国の経済成長の失速を示唆している。 5日に発表される9月の米雇用統計が注目される。ロイターの調査によると、エコノミ ストの間では非農業部門雇用者数が11万3000人増になると予想されている。 日本の外債購入をめぐるニュースは、相場への支援材料となった。城島光力新財務相は この日、党内で議論になっている日銀法の改正や外債購入は「基本的には慎重に考え、取 り扱っていく課題」と述べた。円相場については「もし行き過ぎた動きがあれば、必要に 応じ、時には断固とした行動を取る政府のスタンスについては、私も変わりはない」と表 明した。 FRB傘下のニューヨーク連銀が同日、国債買い切りオペで47億4700万ドルの国 債を買い入れたことや、米ゼネラル・エレクトリック(GE)による70億ドルの起債も 相場を支えたとみられる。 Tボンド先物12月限3USZ2は9/32高の149─21/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は3/32高の133─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.25 (+0.25)