UPDATE2: 米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、米雇用統計が焦点

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*22.00(‐0*01.50) =2.8152% 前営業日終盤 98*23.50(+0*06.50) =2.8128% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*01.50(‐0*00.50)=1.6198% 前営業日終盤 100*02.00(+0*04.50)=1.6181% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*01.50( 0*00.00) =0.6154% 前営業日終盤 100*01.50(+0*01.50) =0.6155% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.75( 0*00.00) =0.2382% 前営業日終盤 100*00.75(‐0*00.25) =0.2382% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場はほぼ変わらず。スペイ ンをめぐる状況が小康を保っているほか、この日は相場を動かすような大きなニュースも なかったことが背景。市場の注目は5日発表の9月米雇用統計に集まっている。 スペインのラホイ首相はこの日、欧州への支援要請は間近ではないと言明。同時に、来 年の財政再建の道筋について地方政府と合意したことも明らかにした。 キーフェ・ブルイッテ&ウッズの米債・機関債取引主任、ジェイムズニューマン氏は 「一服商状となった」と述べた。 ロイターのエコノミスト調査によると、9月の米雇用統計では非農業部門雇用者数が 11万3000人増、失業率は8.2%と予想されている。 米雇用統計の先行指標とされる、3日発表の米ADP民間雇用報告も注視されている。 ニューマン氏は「(雇用統計の)弱い数字を想定し、相場は横ばい、もしくは若干ロン グになると予想する」と述べた。 同氏はまた、3日に公表される9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録には大 きな驚きはないと予想。「FOMC議事録が極めてハト派的な内容になると言っても大丈 夫だろう」と述べた。 オーストラリア準備銀行(RBA、中央銀行)が大方の予想に反し、政策金利を25ベ ーシスポイント(bp)引き下げたことを受け、資金が一時リスク資産にシフトし、米債 価格は下落する場面もあった。 終盤、指標10年債US10YT=RR価格は変わらず、利回りは1.6181%。利回りは 一時1.65%まで上昇した。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀は同日実施した国債買い切りオペ で、18億8900万ドルの国債を買い入れた。 Tボンド先物12月限3USZ2は8/32高の149─29/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は2/32高の133─20.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 (+1.50)