UPDATE1: 米金融・債券市場＝小動き、ＦＯＭＣ議事録や雇用統計控え様子見ムード

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*20.00(‐0*02.00) =2.8183% 前営業日終盤 98*22.00(‐0*01.50) =2.8152% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*02.50(+0*01.00)=1.6163% 前営業日終盤 100*01.50(‐0*00.50)=1.6198% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*03.50(+0*02.00) =0.6027% 前営業日終盤 100*01.50( 0*00.00) =0.6154% 2年債US2YT=RR (2036GMT) 100*01.00(+0*00.25) =0.2342% 前営業日終盤 100*00.75( 0*00.00) =0.2382% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場は小動き。翌日公表され る米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録や5日発表の雇用統計を控え、模様眺めムー ドが広がった。 朝方発表されたオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)全米雇用報告が予 想を上回る内容となり、一時的に値を下げる場面もあったが、その後は横ばいの水準まで 持ち直した。 翌4日には量的緩和第3弾(QE3)を決定した9月12─13日開催のFOMC議事 録が公表される。追加資産買い入れの見込みがどの程度あるのか、市場はその手掛かりを 模索する見通し。 一部では、ツイストオペが年内いっぱいで期限切れを迎えた後、米連邦準備理事会(F RB)が新たな米国債購入を開始するとの見方も浮上している。 SEIインベストメンツの首席ポートフォリオマネジャー、ショーン・シムコ氏は、こ うした観測が高まっているとした上で、「FRBは景気動向や(財政の減税失効と歳出の 自動削減開始が重なる)『財政の崖』の問題、市場の状況などを見極めるため、ツイスト オペ終了後まで様子見姿勢を維持する」との見方を示した。 ADP全米雇用報告では、民間部門雇用者数は16万2000人増と、市場予想の14 万3000人増を上回った。 ロイター調査によると、5日発表の雇用統計では、非農業部門雇用者数が11万 3000人増、失業率は8.1%から8.2%への上昇が見込まれている。 このところADPデータと雇用統計の間には、雇用者数の伸びに開きがあることから、 ADPを受けて市場関係者が予想を引き上げる公算は小さい。 社債発行へのヘッジの動きから、この日は期間長めの債券が弱含んだ。 午後の取引で、指標10年債US10YT=RRは小動き。利回りは1.63%。 30年債US30YT=RRは5/32安。利回りは2.83%と、前日の2.82%から上 昇した。 Tボンド先物12月限3USZ2は7/32安の149─22/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は03/32高の133─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (-0.50)