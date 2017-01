米金融・債券市場＝下落、雇用統計が焦点

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2015GMT) 97*10.00(‐1*10.00) =2.8848% 前営業日終盤 98*20.00(‐0*02.00) =2.8183% 10年債US10YT=RR (2015GMT) 99*18.50(‐0*16.00)=1.6715% 前営業日終盤 100*02.50(+0*01.00)=1.6163% 5年債US5YT=RR (2015GMT) 99*31.25(‐0*04.25) =0.6298% 前営業日終盤 100*03.50(+0*02.00) =0.6027% 2年債US2YT=RR (2015GMT) 100*00.25(‐0*00.75) =0.2461% 前営業日終盤 100*01.00(+0*00.25) =0.2342% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場は下落。市場の焦点は5 日発表の9月米雇用統計に当てられている。 またこの日公表された9月12―13日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録から、 FOMCメンバーが景気支援に向け追加刺激策が必要との考えでおおむね一致していたこ とが明らかになったが、相場は反応薄だった。 バンク・オブ・ノバスコシアの米債取引主任、チャールズ・コミンスキー氏は「FOM C議事録には何の驚きもなかった」と指摘した。 指標10年債US10YT=RR利回りは1.66%に上昇。利回りはここ8営業日、 1.60─1.66%のレンジで推移している。 Tボンド先物12月限3USZ2は28/32安の148─26/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は10/32安の133─13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -20.50 (+0.50)