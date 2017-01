UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、雇用統計が焦点

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 97*08.00(‐1*12.00) =2.8880% 前営業日終盤 98*20.00(‐0*02.00) =2.8183% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*18.00(‐0*16.50)=1.6732% 前営業日終盤 100*02.50(+0*01.00)=1.6163% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*31.00(‐0*04.50) =0.6314% 前営業日終盤 100*03.50(+0*02.00) =0.6027% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.25(‐0*00.75) =0.2461% 前営業日終盤 100*01.00(+0*00.25) =0.2342% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場は下落。市場の焦点は5 日発表の9月米雇用統計に当てられている。 またこの日公表された9月12―13日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録か ら、FOMCメンバーが景気支援に向け追加刺激策が必要との考えでおおむね一致してい たことが明らかになったが、相場は反応薄だった。 バンク・オブ・ノバスコシアの米債取引主任、チャールズ・コミンスキー氏は「FOM C議事録には何の驚きもなかった」と指摘した。 指標10年債US10YT=RR利回りは1.66%に上昇。利回りはここ8営業日、 1.60─1.66%のレンジで推移している。 ロイター調査によると、5日発表の雇用統計では、非農業部門雇用者数が11万 3000人増、失業率は8.1%から8.2%への悪化が見込まれている。 トレーダーによると、雇用統計が予想よりも強い内容になるとの一部での期待がこの日 の米債価格の下落につながったという。 雇用コンサルティング会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスがこの日発表 した9月の米企業の人員削減数は、同月の数字としては15年ぶり低水準となったこと も、雇用統計への期待を高めた。 ナビゲート・アドバイザーズのマネジング・ディレクター、トム・ディガロマ氏は「チ ャレンジャーの発表を受け、利益を確定する動きが出た」と述べた。 スペインが同日、短中期債入札を無難にこなしたことも、逃避先としての米債の需要後 退につながった。 また、社債の起債に絡むレートロックの国債売りが出たことも指摘された。 米財務省は来週、総額660億ドルの3・10・30年債の入札を実施する。カンター ・フィッツジェラルドの米債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は、来週の入札 に備えた動きが高まっていることを指摘した。 米大統領選を争う民主党のオバマ米大統領と共和党のロムニー候補は3日、初の討論会 を行った。討論会直後に実施された世論調査ではロムニー候補に軍配が上がり、米連邦準 備理事会(FRB)による事実上「無期限」の国債買い入れプログラムが打ち切られる可 能性が高まった。 前出のコミンスキー氏は「ロムニー候補が大統領選で勝利した場合、米債相場は下落す るだろう。無期限の量的緩和(QE)という考えは終えんを迎えるだろう」と述べた。 Tボンド先物12月限3USZ2は28/32安の148─26/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は10/32安の133─13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -20.50 (+0.50)