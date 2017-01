米金融・債券市場＝米失業率改善で続落、来週の国債入札も視野

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*21.00(‐1*19.00) =2.9703% 前営業日終盤 97*08.00(‐1*12.00) =2.8880% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*30.00(‐0*20.00)=1.7428% 前営業日終盤 99*18.00(‐0*16.50)=1.6732% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*24.00(‐0*07.00) =0.6762% 前営業日終盤 99*31.00(‐0*04.50) =0.6314% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25(‐0*01.00) =0.2619% 前営業日終盤 100*00.25(‐0*00.75) =0.2461% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場は続落。朝方発表された 米雇用統計で失業率が予想外に改善したことを受け、景気回復期待が高まり、債券価格を 圧迫した。来週実施される中長期国債入札に備える動きも高まった。 9月の雇用統計では、失業率が2009年1月以来の低水準となる7.8%に改善した。 非農業部門雇用者数は11万4000人増と、予想を上回る伸びとなった。 ソシエテ・ジェネラルの米債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は「失業率の低下は 大きな驚きだった」と述べた。 雇用統計の改善は、景気が緩やかなペースではあるものの回復しているシグナルと受け 取られ、米債の売りが膨らんだ。 指標10年債US10YT=RRは20/32安。利回りは1.74%と、9月24日以来の 高水準となった。 30年債US30YT=RRは1─20/32安。利回りは2.97%と、200日移動平均 を超え、9月21日以来の高水準。米連邦準備理事会(FRB)が量的緩和第3弾(QE 3)を発表する以前の3%に迫っている。 UBSの金利ストラテジスト、クリス・アーレンス氏はこの日の相場について、「来週 の入札を控え、買いに動く利点はない」と指摘した。 週明け8日がコロンバスデーで休場となることも売りを誘った。 欧州中央銀行(ECB)が新債券買い入れプログラム(OMT)開始後1─2カ月間に、 大量に債券を購入する見通しとのニュースが伝わったことも、安全資産としての米債の需 要が後退した。 Tボンド先物12月限3USZ2は1─10/32安の147─16/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は16/32安の132─29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (-0.25)