米金融・債券市場＝若干下落、好調な米小売統計受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2050GMT) 98*01.00(‐0*11.00) =2.8483% 前営業日終盤 98*12.00(+0*10.50) =2.8309% 10年債US10YT=RR (2050GMT) 99*19.50(‐0*03.50)=1.6682% 前営業日終盤 99*23.00(+0*03.50)=1.6560% 5年債US5YT=RR (2050GMT) 99*26.00(‐0*00.50) =0.6635% 前営業日終盤 99*26.50(‐0*00.25) =0.6603% 2年債US2YT=RR (2050GMT) 99*31.25( 0*00.00) =0.2620% 前営業日終盤 99*31.25(+0*00.25) =0.2620% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では国債価格が若干 下落した。9月の米小売売上高が予想を上回って増加したことでリスク選好度が上昇、株 式などのリスク資産に資金が流れる動きが見られた。 ただ価格の低下はわずかで、利回りはこのところのレンジ内の範囲での小動きに終始。 米大統領選が11月6日に迫っていることに加え、来年初めに減税措置の失効と歳出削減 が重なる「財政の崖」問題をめぐる不透明感が払しょくされていないことで、様子見気分 が広まっている。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは4/32安。利回りは1.67%と、前営 業日の1.66%から上昇した。 30年債US30YT=RRは12/32安。利回りは2.85%と、2.83%から上昇し た。 Tボンド先物12月限3USZ2は4/32安の149─14/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は前営業日から横ばいの133─10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -22.75 (unch)