UPDATE1: 米金融・債券市場＝続落、企業決算やスペイン支援観測でリスクオン

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*21.00(‐1*12.00) =2.9185% 前営業日終盤 98*01.00(‐0*11.00) =2.8483% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*04.00(‐0*15.50)=1.7221% 前営業日終盤 99*19.50(‐0*03.50)=1.6682% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*21.25(‐0*04.75) =0.6941% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*00.50) =0.6635% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75(‐0*00.50) =0.2701% 前営業日終盤 99*31.25( 0*00.00) =0.2620% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では国債価格が続落。 米ゴールドマン・サックス( GS.N )の好決算やスペイン支援をめぐる観測を受け、リスク 選好が高まった。 ゴールドマンの第3・四半期決算は前年同期の損失から黒字転換。株式や債券投資が好 調で、純収入は前年同期から倍以上に増えた。 スペインの支援要請が近いとの観測が根強いことや、10月の独ZEW景気期待指数が 2カ月連続で改善したことから、外為市場ではユーロが対ドルで買われた。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析部門マネジングディレクター、キム・ ルパート氏は「きょうおよび最近のリスクオン・トレードが(米国債)利回りをやや押し 上げている」と指摘した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは17/32安。利回りは1.73%と、前日 終盤の1.67%から上昇している。 30年債US30YT=RRは1─15/32安。利回りは前日の2.85%から2.92% に上昇している。 Tボンド先物12月限3USZ2は1─08/32安の148─06/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は14/32安の132─28/32。 9月の米消費者物価指数(CPI)がガソリン価格の急騰を受けて0.6%上昇したこ とには、債券相場は反応薄となった。 前出のルパート氏は米国債の今後の見通しについて、依然として不透明感が漂っており、 当分の間は比較的薄商いとなる公算が大きいことから、レンジ取引が続くとの見方を示 した。 11月の米大統領選挙を控え、10年債は8月上旬以来、小幅なレンジで推移している。 ただ、BMOキャピタル・マーケッツの米国債取引責任者スコット・グラム氏は、共和 党のロムニー候補が大統領に就任した場合、米連邦準備理事会(FRB)のメンバーが大 きく入れ替わる可能性があると予想し、米債券市場の流れに変化が生じるとの見方を示し た。 2年国債に対するスワップスプレッドUSD2YTS=TWEBは1ベーシスポイント(bp)超 縮小し、10bpを下回った。これについてTDセキュリティーズの金利ストラテジスト 、リチャード・ギルフーリー氏は「2年物スワップスプレッドの10bp割れは大きい。 信用が潤沢で、より広く浸透していることを示している」と述べた。 今年初めの同スワップスプレッドの水準は45bpだった。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.00 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 (-1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 3.75 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -23.75 (-0.75)