米金融・債券市場＝3日続落、好調な米住宅関連指標などで需要減退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2025GMT) 95*07.00(‐1*14.00) =2.9934% 前営業日終盤 96*21.00(‐1*12.00) =2.9185% 10年債US10YT=RR (2025GMT) 98*09.00(‐0*27.00)=1.8167% 前営業日終盤 99*04.00(‐0*15.50)=1.7221% 5年債US5YT=RR (2025GMT) 99*08.75(‐0*12.50) =0.7749% 前営業日終盤 99*21.25(‐0*04.75) =0.6941% 2年債US2YT=RR (2025GMT) 99*29.00(‐0*01.75) =0.2982% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*00.50) =0.2701% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では国債価格が3日 連続で下落した。朝方発表された9月の米住宅着工件数が予想を上回ったこと、またスペ イン格付けの投機的(ジャンク)等級への引き下げが回避されたことで、安全資産とされ る米国債に対する需要が減退した。 格付け機関のムーディーズは前日、スペインの格付けを「Baa3」に据え置くと発表。 投機的等級への格下げが回避され、安堵感が広がったことで、米国債に売りが出た。 さらに、この日に米商務省が発表した9月の住宅着工件数が予想を上回り、2008年 7月以来の高水準となったことで、米国債の下落が加速した。 ナビゲート・アドバイザーズのマネジングディレクター、トム・ディ・ガロマ氏は「経 済指標が着実に改善を続け、第4・四半期の米経済成長率が2%近辺になる可能性がある との認識が、債券市場で広がっている」と述べた。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは24/32安。利回りは1.81%と、前 日の1.72%から上昇。9月19日以来の高水準をつけた。 30年債US30YT=RRは1─6/32安。利回りは2.98%と、2.92%から上昇 した。 Tボンド先物12月限3USZ2は1─17/32安の146─21/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は25.5/32安の132─2.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 (-1.00)