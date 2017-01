米金融・債券市場＝4日続落、景気回復めぐる楽観的見方が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2015GMT) 94*29.00(‐0*03.50) =3.0099% 前営業日終盤 95*00.50(‐1*20.50) =3.0041% 10年債US10YT=RR (2015GMT) 98*06.00(‐0*01.50)=1.8273% 前営業日終盤 98*07.50(‐0*28.50)=1.8220% 5年債US5YT=RR (2015GMT) 99*08.00( 0*00.00) =0.7798% 前営業日終盤 99*08.00(‐0*13.25) =0.7797% 2年債US2YT=RR (2015GMT) 99*29.00( 0*00.00) =0.2983% 前営業日終盤 99*29.00(‐0*01.75) =0.2982% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では国債価格が4日 続落。景気回復のペースをめぐる楽観的な見方が安全資産への需要を圧迫し、朝方の高値 から押し戻された。 ただ、最近の利回り上昇受けて一部で値ごろ感から買われる動きも出ており、下値は限 定的だったとの指摘も聞かれた。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは3/32安。利回りは1.83%と、 200日移動平均の約1.81%を若干上回っている。 30年債US30YT=RRは8/32安。利回りは3.02%と、前日終盤の3.00%か ら上昇した。 Tボンド先物12月限3USZ2は9/32安の146─12/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は3/32安の131─31.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 2.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -26.00 (-1.25)