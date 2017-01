UPDATE1: 米金融・債券市場＝4日続落、景気回復めぐる楽観的見方が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 94*28.00(‐0*04.50) =3.0115% 前営業日終盤 95*00.50(‐1*20.50) =3.0041% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*05.00(‐0*02.50)=1.8308% 前営業日終盤 98*07.50(‐0*28.50)=1.8220% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*07.00(‐0*01.00) =0.7863% 前営業日終盤 99*08.00(‐0*13.25) =0.7797% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*28.75(‐0*00.25) =0.3023% 前営業日終盤 99*29.00(‐0*01.75) =0.2982% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では国債価格が4日 続落。景気回復のペースをめぐる楽観的な見方が安全資産への需要を圧迫し、朝方の高値 から押し戻された。 ただ、最近の利回り上昇受けて一部で値ごろ感から買われる動きも出ており、下値は限 定的だったとの指摘も聞かれた。 ペイデン・アンド・リゲルのシニア・ポートフォリオマネジャー、ジム・サーニ氏は 「米国債利回りは過去数日で10─15ベーシスポイント(bp)上昇しており、この水 準は続かないだろう。多くの不透明感が漂う中、米国債には依然として比較的強い需要が 見られるだろう」と語った。 この日は、米労働省が発表した新規失業保険申請件数(季節調整済み)が前週比4万 6000件増の38万8000件と、前週の急減から一転したことを受け、一時は債券価 格が上昇していた。ただ統計は、雇用市場が依然として徐々に回復していることを示唆す る内容となった。 市場筋によると、米連邦準備理事会(FRB)が低金利維持の時間軸に関するガイダン スを修正する可能性があるとの観測から、中期ゾーンはやや不安定な取引となった。 FRBは少なくとも2015年半ばまで事実上のゼロ金利を維持すると表明しているが、 経済指標の改善を受け、来週の連邦公開市場委員会(FOMC)で時間軸を短縮する可 能性があるとの見方が一部で浮上している。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは3/32安。利回りは1.83%と、前日 終盤の1.82%から小幅上昇。1.81%付近にある200日移動平均線を若干上回っ ている。10年債の利回りは、前週末12日時点では1.66%だった。 30年債US30YT=RRは8/32安。利回りは3.02%と、前日終盤の3.00%か ら上昇した。 米国債は今週、経済指標の改善やスペインの支援要請観測を受けたリスク選好の高まり で、利回りが上昇している。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏 は、リスクオンへのシフトを受けて利回りは過去数週間よりも高い水準にとどまる公算が 大きいとの見方を示した。 Tボンド先物12月限3USZ2は9/32安の146─12/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は3/32安の131─31.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 2.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -26.00 (-1.25)