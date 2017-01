米金融・債券市場＝上昇、値ごろ感やリスク回避で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*11.00(+1*15.00) =2.9347% 前営業日終盤 94*28.00(‐0*04.50) =3.0115% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*23.50(+0*18.50)=1.7659% 前営業日終盤 98*05.00(‐0*02.50)=1.8308% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*12.75(+0*05.75) =0.7493% 前営業日終盤 99*07.00(‐0*01.00) =0.7863% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.00(+0*00.25) =0.2985% 前営業日終盤 99*28.75(‐0*00.25) =0.3023% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 最近の利回り上昇を受けて値ごろ感から買いが入ったほか、世界経済の成長をめぐる根強 い懸念を背景に株式が売られ、安全資産としての米国債への需要が高まった。 スペインのラホイ首相が財政支援を要請するかどうかは依然決定してないと発言し、同 国が近く支援要請に踏み切るとの観測が後退したことも米国債の支援材料となった。 米国債市場では今週、国内経済回復の加速を示す一定の材料やスペインが支援要請に踏 み切るとの観測から利回りが上昇していた。アナリストは、米経済や欧州債務危機の行方 をめぐる不透明感が続く中、最近の利回り上昇を受けて米国債に値ごろ感が出たと指摘し た。 この日の米株式市場はさえない企業決算に押されて主要3指数が軒並み1%超下落。リ スク選好が後退し、米国債相場を押し上げた。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは18/32高。利回りは1.77%と、前日 終盤の1.83%から低下した。 30年債US30YT=RRは1─12/32高。利回りは前日終盤の3.01%から 2.94%に低下した。 市場の関心は23─24日の米連邦公開市場委員会(FOMC)に向けられている。た だ、米大統領選挙を11月6日に控え、サプライズは予想されていない。 カボット・マネー・マネジメントの債券運用担当者ウィリアム・ラーキン氏は「米連邦 準備理事会(FRB)の現在の景気認識に誰もが注目するだろう。(政策の)変更は誰も 予想していないと思う」と述べ、「大統領選が間近であるため、FRBは恐らく目立たな いようにするだろう」との見方を示した。 Tボンド先物12月限3USZ2は1─06/32高の147─18/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は13/32高の132─12.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 3.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 (+0.50)