〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.125％、6カ月物は0.160％＝財務省

Investing |
［ワシントン ２９日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.125％ 平均落札金利 0.115％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.127％ 落札価格 99.968403 最高利回り落札比率 16.92％ カバー（応札倍率） 4.36倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,312,700 応札総額 139,553,982,700 競争入札 31,430,270,000 非競争入札 420,042,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年11月01日 償還日 2013年 1月31日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.160％ 平均落札金利 0.145％ 最低落札金利 0.070％ 利付き債券相当利回り 0.162％ 落札価格 99.919111 最高利回り落札比率 6.90％ カバー（応札倍率） 4.44倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,560,000 応札総額 124,325,751,000 競争入札 27,661,819,000 非競争入札 338,741,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年11月01日 償還日 2013年 5月02日
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文