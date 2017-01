米金融・債券市場＝上昇、ハリケーンの影響やイタリアの政治的リスクで逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1605GMT) 97*12.00(+0*19.00) =2.8818% 前営業日終盤 96*25.00(+0*31.00) =2.9122% 10年債US10YT=RR (1605GMT) 99*04.50(+0*08.00)=1.7206% 前営業日終盤 98*28.50(+0*18.00)=1.7486% 5年債US5YT=RR (1605GMT) 100*01.25(+0*03.00) =0.7420% 前営業日終盤 99*30.25(+0*08.50) =0.7612% 2年債US2YT=RR (1605GMT) 99*29.25(+0*00.50) =0.2931% 前営業日終盤 99*28.75(+0*00.75) =0.3010% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 29日の米金融・債券市場は国債価格が上昇。 大型ハリケーン「サンディ」が米東海岸に接近するなか「サンディ」の米経済回復への影 響が懸念されたほか、イタリアの政治的リスクが浮上し米国債への逃避買いが膨らんだ。 この日は、ハリケーンの接近に伴い債券市場は半日取引となった。ICAPのデータに よると、出来高は序盤の時点で20日移動平均の60%程度と低かった。この日は株式市 場も休場となった。 指標10年債US10YT=RRは08/32高。利回りは1.72%。前営業日終盤の 1.75%から低下した。 30年債US30YT=RRは19/32高。利回りは2.88%。前営業日は2.91%だ った。 欧州情勢では、イタリアのベルルスコーニ前首相が27日、出身政党の自由国民(PD L)など中道右派がモンティ首相率いる現政権への支持を撤回する可能性があると示唆し た。これを受け、29日の欧州債券市場ではイタリアとスペイン国債の利回りが上昇し、 独連邦債が買われた。 ニューヨーク連銀は、30日に予定していた17億5000万―22億5000万ドル の国債買い入れオペを延期すると発表した。オペは31日には再開される見通しとしてい る。 米財務省も、30日に予定していた4週間物財務省短期証券(Tビル)入札を29日に 前倒しで実施した。 米証券業金融市場協会(SIFMA)は29日、30日の米債券市場を休場とするよう 勧告した。 RWプレスプリッチの政府・エージェンシー・トレーディング部門責任者、ラリー・ミ ルステイン氏は「不透明感が漂っており逃避買いがみられる。市場関係者はハリケーンの 経済への影響を見極めようとしている。今はとりあえず米国債を買い、今後様子を見よう というところだ」と話した。 この日発表された9月の米個人消費は前月比0.8%増と2月以来の大幅な伸びとなっ たが、市場は反応薄だった。 投資家は、ハリケーン動向のほか11月2日に発表が予定されている10月の米雇用統 計や、支持率が拮抗している米大統領選の行方に注目している。 Tボンド先物12月限3USZ2は23/32高の148─23/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は07/32高の132─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 4.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -25.50 (unch)