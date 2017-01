米金融・債券市場＝上昇、月末のポートフォリオ調整で　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2043GMT) 97*27.00(+0*15.00) =2.8579% 前営業日終盤 97*12.00(+0*19.00) =2.8818% 10年債US10YT=RR (2043GMT) 99*12.50(+0*08.00)=1.6927% 前営業日終盤 99*04.50(+0*08.00)=1.7206% 5年債US5YT=RR (2043GMT) 100*04.25(+0*03.00) =0.7229% 前営業日終盤 100*01.25(+0*03.00) =0.7420% 2年債US2YT=RR (2043GMT) 99*29.75(+0*00.50) =0.2853% 前営業日終盤 99*29.25(+0*00.50) =0.2931% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 31日 ロイター] 休場明け31日の米金融・債券市場は、債券価 格が上昇。10月最後の取引日となったこの日、市場ではポートフォリオ調整目的の買い が相場を押し上げた。 債券市場は、大型ハリケーン「サンディ」の影響で短縮取引となった29日午後以降、 休場となっていた。取引が再開されたものの、まだ商いは低調なままとなっている。 ハリケーン被害の保険金支払いのため、保険会社による長期債の換金売りが出るとの連 想から、30年債は序盤軟調に推移したが、その後切り返した。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは6/32高。利回りは1.69%と、 前営業日の1.72%から低下した。 30年債US30YT=RRは11/32高。利回りは2.89%から2.85%に低下した。 Tボンド先物12月限3USZ2は22/32高の149─10/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は11.50/32高の133─01/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 4.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -25.50 (unch)