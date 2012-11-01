第3四半期の米非農業部門労働生産性速報値は＋1.9％＝労働省

Markets |
［１日 ロイター］ 米労働省が発表した非農業部門労働生産性・労働コスト速報値は 以下のとおり。 （季節調整後、年率％、前四半期比、２００５年＝１００） ----生産性---- ----単位労働コスト---- ----時給---- Q3-P Q2-R Q2-PR Q3-P Q2-R Q2-PR Q3-P Q2-R Q2-PR 非農業部門 1.9 1.9 2.2 -0.1 1.7 1.5 1.8 3.6 3.7 製造業 -0.4 0.2 0.1 1.5 0.8 0.8 1.2 1.1 0.9 耐久財 -0.7 4.1 3.7 0.9 -3.5 -3.2 0.2 0.5 0.4 非耐久財 -0.1 -4.0 -3.8 3.0 6.3 6.1 2.9 2.0 2.0 全産業 1.5 1.7 2.5 0.4 1.8 1.2 1.9 3.6 3.7 非金融業 N/A 1.6 2.1-P N/A 1.2 0.8-P N/A 2.8 2.9-P （Ｐ：速報値、ＰＲ：前回発表値、Ｒ：改定値） 非農業部門生産性・前年同期比 Q3'12/11 生産性 1.5 生産 3.3 時間 1.8 時給 2.6 実質時給 0.9 単位労働コスト 1.1 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門生産性 +1.6 pct 単位労働コスト +1.0 pct
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文