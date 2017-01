UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、米中経済指標受け経済への楽観的見方強まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*28.00(‐0*30.00) =2.9074% 前営業日終盤 97*26.00(+0*14.00) =2.8595% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*02.00(‐0*10.00)=1.7295% 前営業日終盤 99*12.00(+0*07.50)=1.6945% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*01.25(‐0*03.25) =0.7420% 前営業日終盤 100*04.50(+0*03.25) =0.7213% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.75( 0*00.00) =0.2854% 前営業日終盤 99*29.75(+0*00.50) =0.2853% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では、債券価格が下落し た。中国の製造業購買担当者景気指数(PMI)や米ADP民間雇用者数を受けて世界経 済への楽観的な見方が強まり株価が上昇したことから、安全資産としての米国債の需要が 低下した。 大型ハリケーン「サンディ」による停電や交通網の混乱により出勤できない市場関係者 もいることから、取引は通常より少なかった。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは6/32安。利回りは1.72%と、 前営業日の1.70%から上昇した。 30年債US10YT=RRは23/32安、利回りは2.89%。前営業は2.86%だっ た。 中国国家統計局とHSBCがそれぞれ発表した10月の製造業PMIは、ともに前月か ら上昇した。中国経済が回復傾向にあるとの見方を強める内容となったことで同国で株価 が上昇し、米市場でも株が買われた。 また中国人民銀行(中央銀行)は今週、過去最大規模の流動性を供給し、実体経済への 貸し出しを支えるため比較的緩いマネーマーケット環境を維持する姿勢を示している。 10月のADP民間雇用者数は15万8000人増と8カ月ぶりの大幅な伸びとなった。 D.A.デービッドソンの債券トレーディング部門バイスプレジデント、メアリー・ア ン・ハーレー氏は「株価の上昇や堅調な中国のPMI、予想よりもやや強い結果となった ADP雇用報告に(相場は)反応した」と語った。 米新規失業保険申請件数が前週比で減少したことや、米コンファレンス・ボード(CB) が発表した10月の消費者信頼感指数が約4年ぶりの高水準となったことも債券相場を 圧迫した。 カルバート・インベストメント・マネジメントの債券ストラテジスト、スティーブン・ バンオーダー氏は、2日に公表される10月の米雇用統計が来週の債券市場の地合いを決 定付け、向こう1カ月の相場の方向を左右する公算が大きいとの見方を示した。 非農業部門雇用者数が大幅に増加すれば債券が売られ、逆に予想よりも小幅な増加にと どまれば買いが入るとみられる。 ロイターがまとめたエコノミスト予想によると、非農業部門雇用者数は12万5000 人増と、前月の11万4000人増から伸びが加速する見込み。 市場関係者は来週行われる3年債・10年債・30年債の入札にも注目している。発行 額は3年債が320億ドル、10年債が240億ドル、30年債が160億ドル。 Tボンド先物12月限3USZ2は23/32安の148─19/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は6.50/32安の132─26.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 4.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -26.25 (-0.75)