米金融・債券市場＝横ばいから小幅高、米雇用統計受け下落後上げに転じる　　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*29.00(+0*01.00) =2.9058% 前営業日終盤 96*28.00(‐0*30.00) =2.9074% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*05.50(+0*03.50)=1.7173% 前営業日終盤 99*02.00(‐0*10.00)=1.7295% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*04.50(+0*03.25) =0.7212% 前営業日終盤 100*01.25(‐0*03.25) =0.7420% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.75( 0*00.00) =0.2855% 前営業日終盤 99*29.75( 0*00.00) =0.2854% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場では、国債価格が横ばい から小幅高となった。米雇用統計の堅調な内容を受けて長期債を中心に一時下落したもの の、来週の米大統領選をめぐる不透明感を背景に上げに転じた。 30年債US30YT=RRは終盤、01/32高。利回りが2.906%となった。前日終 盤は2.91%だった。 この日発表された10月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比17万1000 人増加し予想の12万5000人増を上回った。また、8月と9月の雇用者数が合計8万 4000人上方修正された。 雇用統計を受け、米景気回復は勢いを増しており将来の消費者物価上昇につながる可能 性があるとの見方が強まり、長期債は序盤売られたが、米大統領選の結果を見極める動き から買い戻され、終盤までに小幅上昇となった。 雇用統計を受けて上昇していた米株価は下げに転じ、主要株価指数は揃って下落して引 けた。 ペイデン&ライジェルのシニアエコノミスト、ジェフリー・クリーブランド氏は「経済 が回復していれば、債券市場はインフレが上昇する可能性があると考える。この見方は短 期債よりも長期債を圧迫する」と話した。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、国債が値を戻した ことについて「雇用統計の堅調な数字を見て売る向きが増えたのは確かだが、これほど急 速に買い戻しが出たことは意外だった」と話した。 RBS証券の米国債戦略部門責任者、ウィリアム・オドネル氏は米大統領選は依然とし て市場の注目材料と指摘。「市場関係者は様子見に入り、取引には消極的だ」と話した。 アナリストの間では、オバマ大統領の再選が決まれば債券にプラスとなり、ロムニー候 補が勝利すれば株式にプラスになるとの見方が出ている。 ダンスケ銀行のSigne Roed-Frederiksen氏は「ロムニー候補が勝利すれば、金融市場は 当初反応としてリスクオンになり、オバマ大統領が勝利すれば反応は限定的になるだろう」 と指摘。「ただ、市場の焦点はすぐに米議会の『財政の崖』をめぐる協議の行方に移るだ ろう」と話した。 Tボンド先物12月限3USZ2は06/32安の148─13/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は1.50/32安の132─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -27.50 (-1.25)