〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.105％、6カ月物は0.145％＝財務省

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［ワシントン １３日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.105％ 平均落札金利 0.095％ 最低落札金利 0.075％ 利付き債券相当利回り 0.106％ 落札価格 99.973458 最高利回り落札比率 11.89％ カバー（応札倍率） 4.33倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,226,600 応札総額 138,472,344,100 競争入札 31,190,042,500 非競争入札 560,184,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年11月15日 償還日 2013年 2月14日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.145％ 平均落札金利 0.140％ 最低落札金利 0.100％ 利付き債券相当利回り 0.147％ 落札価格 99.926694 最高利回り落札比率 32.56％ カバー（応札倍率） 4.98倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,373,400 応札総額 139,569,368,600 競争入札 27,131,854,800 非競争入札 418,518,600 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年11月15日 償還日 2013年 5月16日
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