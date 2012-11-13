米金融・債券市場＝上昇、欧州情勢や米財政問題への懸念で逃避買い

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2115GMT） 100*18.50（＋0*16.50) =2.7217% 前営業日終盤 100*02.00（ N/A ) =2.7469% １０年債US10YT=RR （2115GMT） 100*10.00（＋0*06.50）=1.5911% 前営業日終盤 100*03.50（＋0*01.50）=1.6131% ５年債US5YT=RR （2115GMT） 100*20.00（＋0*03.25) =0.6219% 前営業日終盤 100*16.75（‐0*00.50) =0.6427% ２年債US2YT=RR （2115GMT) 99*31.75（＋0*00.50) =0.2540% 前営業日終盤 99*31.25（ 0 ) =0.2620% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １３日 ロイター］ １３日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 ギリシャ支援実施の遅れ、独ＺＥＷ景気期待指数の悪化、米「財政の崖」問題への懸念か ら安全資産とされる米国債への買いが膨らんだ。 指標１０年債US10YT=RRは０７／３２高。利回りは１．５８９％。一時１．５７％ま で低下した。前営業日終盤は１．６１％だった。 ３０年債US30YT=RRは１６／３２高。利回りは２．７２２％。前営業日終盤は ２．７５％だった。 Ｔボンド先物１２月限3USZ2は１４／３２高の１５２─０３／３２。 Ｔノート先物１２月限3TYZ2は０５／３２高の１３４─１．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.75 (+0.75)
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