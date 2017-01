米金融・債券市場＝上昇、欧州情勢や米財政問題への懸念で逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2115GMT) 100*18.50(+0*16.50) =2.7217% 前営業日終盤 100*02.00( N/A ) =2.7469% 10年債US10YT=RR (2115GMT) 100*10.00(+0*06.50)=1.5911% 前営業日終盤 100*03.50(+0*01.50)=1.6131% 5年債US5YT=RR (2115GMT) 100*20.00(+0*03.25) =0.6219% 前営業日終盤 100*16.75(‐0*00.50) =0.6427% 2年債US2YT=RR (2115GMT) 99*31.75(+0*00.50) =0.2540% 前営業日終盤 99*31.25( 0 ) =0.2620% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 ギリシャ支援実施の遅れ、独ZEW景気期待指数の悪化、米「財政の崖」問題への懸念か ら安全資産とされる米国債への買いが膨らんだ。 指標10年債US10YT=RRは07/32高。利回りは1.589%。一時1.57%ま で低下した。前営業日終盤は1.61%だった。 30年債US30YT=RRは16/32高。利回りは2.722%。前営業日終盤は 2.75%だった。 Tボンド先物12月限3USZ2は14/32高の152─03/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は05/32高の134─1.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.75 (+0.75)