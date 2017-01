UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、欧州情勢や米財政問題への懸念で逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*17.50(+0*15.50) =2.7232% 前営業日終盤 100*02.00( N/A ) =2.7469% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*09.00(+0*05.50)=1.5945% 前営業日終盤 100*03.50(+0*01.50)=1.6131% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*19.75(+0*03.00) =0.6235% 前営業日終盤 100*16.75(‐0*00.50) =0.6427% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.75(+0*00.50) =0.2540% 前営業日終盤 99*31.25( 0 ) =0.2620% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 ギリシャ支援実施の遅れ、独ZEW景気期待指数の悪化、米「財政の崖」問題への懸念 から安全資産とされる米国債への買いが膨らんだ。 指標10年債US10YT=RRは07/32高。利回りは1.589%。一時1.57%ま で低下した。前営業日終盤は1.61%だった。 30年債US30YT=RRは16/32高。利回りは2.722%。前営業日終盤は 2.75%だった。 ギリシャ情勢が再び注目されている。ユーロ圏財務相は12日、ギリシャの財政目標の 達成期限を2年延長することで合意したものの、次回融資の承認は先延ばしにされた。ま た、同国の債務削減目標について欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)の見解の違 いが鮮明になり、債務危機の悪化に対する投資家の懸念が高まっている。 この日発表された11月の独ZEW景気期待指数が予想に反して悪化したこともリスク 回避が強まる要因となった。 「財政の崖」問題をめぐっては、選挙期間中休会していた米議会がこの日再開された。 オバマ大統領は16日に、上下両院の民主・共和党指導部と対応をめぐる協議を開始する 予定となっている。 モルガン・キーガンのフィクストインカム部門マネージング・ディレクター、ケビン・ ギディス氏は、米国が実際に「財政の崖」を経験する可能性は低いとの見方を示す一方、 「市場関係者は、米国債のような安全資産を買うことでヘッジングしているようだ」と述 べた。同氏はまた、ユーロ圏債務危機については、ギリシャの債務削減に関する時期や方 法など具体的な合意がみられないと指摘した。 連邦準備理事会(FRB)はこの日「ツイストオペ」の一環として、2018年11月 15日から2020年8月15日までに償還を迎える国債48億5100万ドルを買い入 れた。 Tボンド先物12月限3USZ2は14/32高の152─03/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は05/32高の134─1.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.75 (+0.75)