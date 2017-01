米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、米財政問題めぐる懸念で米国債保有する動き

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2123GMT) 100*13.50(‐0*04.00) =2.7293% 前営業日終盤 100*17.50(+0*15.50) =2.7232% 10年債US10YT=RR (2123GMT) 100*09.50(+0*00.50)=1.5928% 前営業日終盤 100*09.00(+0*05.50)=1.5945% 5年債US5YT=RR (2123GMT) 100*19.25(‐0*00.50) =0.6266% 前営業日終盤 100*19.75(+0*03.00) =0.6235% 2年債US2YT=RR (2123GMT) 100*00.00(+0*00.25) =0.2500% 前営業日終盤 99*31.75(+0*00.50) =0.2540% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では国債価格がおお むね変わらず。米財政問題をめぐる協議が暗礁に乗り上げ景気に好ましくない影響が及ぶ ことへの懸念から、投資家は安全資産としての米国債を保有したい意向とみられる。 指標10年債US10YT=RRは02/32高。利回りは1.589%。前日終盤時点から 0.6ベーシスポイント(bp)低下した。一時利食い売りで12/32安、利回りが 1.633%まで上昇したものの、値を戻す展開となった。 Tボンド先物12月限3USZ2は02/32安の152─01/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は変わらずの134─1.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -26.00 (-0.25)