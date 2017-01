UPDATE2: 米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、米財政問題めぐる懸念で米国債保有する動き

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*15.50(‐0*02.00) =2.7263% 前営業日終盤 100*17.50(+0*15.50) =2.7232% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*10.50(+0*01.50)=1.5894% 前営業日終盤 100*09.00(+0*05.50)=1.5945% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*19.50(‐0*00.25) =0.6250% 前営業日終盤 100*19.75(+0*03.00) =0.6235% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.00(+0*00.25) =0.2500% 前営業日終盤 99*31.75(+0*00.50) =0.2540% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では国債価格がおお むね変わらず。米財政問題をめぐる協議が暗礁に乗り上げ景気に好ましくない影響が及ぶ ことへの懸念から、投資家は安全資産としての米国債を保有したい意向とみられる。 指標10年債US10YT=RRは02/32高。利回りは1.589%。前日終盤時点から 0.6ベーシスポイント(bp)低下した。一時利食い売りで12/32安、利回りが 1.633%まで上昇したものの、値を戻す展開となった。 連邦公開市場委員会(FOMC)議事録が相場回復を支援。この日発表された10月 23―24日のFOMC議事録から、複数の連邦準備理事会(FRB)メンバーが「ツイ ストオペ」が年末で期限を迎えた後、追加買い入れが必要になる公算が大きいとの認識を 示していたことが明らかになった。 オバマ大統領はこの日、財政赤字を削減するには富裕層への増税が必要との立場をあら ためて表明した。共和党有力議員は、富裕層の増税に断固として反対する立場を崩してい ない。 「財政の崖」問題への懸念から、このところ株式から米国債にシフトする動きがみられ、 10年債利回りは13日、10週間ぶり低水準となる1.57%をつけた。 JPモルガン証券の週間調査によると、米国債をロングとする投資家の割合は26%と 前週の17%から上昇し、7月23日以来の高水準となっている。 クレディ・スイスの主席米金利ストラテジスト、カール・ランツ氏は、オバマ大統領は 市場に「財政の崖」が現実化しないことへの確証を与えていないと指摘した。ただ同氏も 含めアナリストは、財政問題で民主・共和両党が合意に達する可能性はあるとの見方をし ている。 ウィルミントン・ブロード・マーケット・ボンド・ファンドの共同ポートフォリオ・マ ネジャー、ウィルマー・スティス氏は「オバマ政権も議会も『財政の崖』を回避すると思 う」と話した。 米財政問題に加え、長引く欧州債務危機への懸念も米国債への逃避買いを促す要因とな っている。 この日発表された10月の米小売売上高は前月比0.3%減と、予想の0.2%減を超 える落ち込みとなった。 Tボンド先物12月限3USZ2は02/32安の152─01/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は変わらずの134─1.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -26.00 (-0.25)