米金融・債券市場＝小幅高、米「財政の崖」問題や中東情勢への懸念で逃避買い　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2127GMT) 100*16.00(+0*00.50) =2.7255% 前営業日終盤 100*15.50(‐0*02.00) =2.7263% 10年債US10YT=RR (2127GMT) 100*10.50( 0*00.00)=1.5894% 前営業日終盤 100*10.50(+0*01.50)=1.5894% 5年債US5YT=RR (2127GMT) 100*20.50(+0*01.00) =0.6185% 前営業日終盤 100*19.50(‐0*00.25) =0.6250% 2年債US2YT=RR (2127GMT) 100*00.25(+0*00.25) =0.2460% 前営業日終盤 100*00.00(+0*00.25) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では米国債市場が小 幅高となった。米予算をめぐる協議が長引く可能性や中東情勢への懸念から米国債に逃避 買いが入った。ただ買われ過ぎではないかとの見方から買いは限定的となった。 指標10年債US10YT=RRは03/32高の100―13/32。利回りは1.579 %。 Tボンド先物12月限3USZ2は01/32高の152─02/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は0.5/32安の134─01/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 (+1.00)