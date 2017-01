UPDATE2: 米金融・債券市場＝小幅高、米「財政の崖」問題や中東情勢への懸念で逃避買い　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*12.00(‐0*03.50) =2.7316% 前営業日終盤 100*15.50(‐0*02.00) =2.7263% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*09.00(‐0*01.50)=1.5945% 前営業日終盤 100*10.50(+0*01.50)=1.5894% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*20.00(+0*00.50) =0.6217% 前営業日終盤 100*19.50(‐0*00.25) =0.6250% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.25(+0*00.25) =0.2460% 前営業日終盤 100*00.00(+0*00.25) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では米国債市場が小 幅高となった。米予算をめぐる協議が長引く可能性や中東情勢への懸念から米国債に逃避 買いが入った。ただ買われ過ぎではないかとの見方から買いは限定的となった。 指標10年債US10YT=RRは03/32高の100―13/32。利回りは横ばいの 1.579%。利回りは過去6営業日で18ベーシスポイント(bp)低下しており、一 部アナリストや投資家は割高感があると指摘している。 キャンター・フィッツジェラルドの米国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は「利回りは魅力的な水準ではないが、あらゆる償還期間の国債に買いがみられる」と話 した。 相場は一時下落していたものの、弱い米経済指標を受けて値を戻した。この日の米指標 は、週間新規失業保険申請件数は前週から増加し1年半ぶり高水準となったほか、11月 米フィラデルフィア地区連銀業況指数が予想外のマイナスとなった。ただ、アナリストの 間ではこれら指標について、ハリケーン「サンディ」の一時的な影響を反映したものとの 見方が出ている。 中東情勢の悪化も米国債への買いを支援。イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへ の攻撃は2日目に入り、この日はガザから発射されたロケット弾2発がテルアビブに飛来 したと報じられた。 パレスチナとイスラエルの軍事衝突の悪化と、中東の原油輸出が混乱する可能性を懸念 する見方から、安全資産とされる米国債が選好されているという。 この日発表された10月の米消費者物価指数(CPI)は総合指数が0.1%上昇と市 場予想と一致し、インフレ圧力は落ち着いていることを示した。 米10年債と10年物インフレ連動債の利回り格差であるブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)は2bp近く低下し2.37%となった。 バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日の講演で米住宅市場について、困 難脱出にはほど遠いとの慎重な見方を示した。 アナリストは、中東情勢が大きく悪化したり、米「財政の崖」問題で民主・共和党がサ プライズ合意に達するといった事態にならない限り、米国債相場の狭いレンジでの不安定 な値動きは短期的に続くとみている。 Tボンド先物12月限3USZ2は01/32高の152─02/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は0.5/32安の134─01/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 (+1.00)