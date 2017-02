米金融・債券市場＝上昇、「財政の崖」や中東情勢めぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*10.50(‐0*01.50) =2.7339% 前営業日終盤 100*12.00(‐0*03.50) =2.7316% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*12.00(+0*03.00)=1.5843% 前営業日終盤 100*09.00(‐0*01.50)=1.5945% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*21.75(+0*01.75) =0.6103% 前営業日終盤 100*20.00(+0*00.50) =0.6217% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.50(+0*00.25) =0.2419% 前営業日終盤 100*00.25(+0*00.25) =0.2460% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では国債価格が上昇 し、指標10年債利回りは9月上旬以来の低水準となった。「財政の崖」の回避に対する 懐疑的な見方やイスラエルとパレスチナの衝突をめぐる懸念を背景に買いが入った。 大型ハリケーン「サンディ」の影響で10月の米鉱工業生産指数が前月比マイナス 0.4%と予想外の低下となったことも買い材料となった。 ただこのところ下落が続いていた株式市場が安定したことから上値は限られた。 10年債US10YT=RRは4/32高の100―13/32。利回りは1.581%と前 日終盤から1ベーシスポイント(bp)低下した。一時1.556%まで低下し、7月下 旬につけた過去最低水準まで17bpに迫った。週間ベースでは4週間連続の低下となる 見込み。 オバマ米大統領と議会指導部は16日、ホワイトハウスで減税失効と歳出の自動削減開 始が重なる「財政の崖」の回避に向けて協議した。民主・共和両党の幹部は歳出削減と歳 入拡大で譲歩する用意があると表明したが、詳細については踏み込んだ発言をしなかった。 ジャニー・モンゴメリー・スコットの債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は「包括的 な合意が困難なのは1年半前と変わっていない。部分的な合意の可能性のほうが高い」と の見方を示した。 イスラエルとパレスチナの軍事衝突がエスカレートしつつあることで債券市場は神経質 なムードとなった。また国際通貨基金(IMF)と欧州連合(EU)が対立を深めている ギリシャ支援の行方にも注目が集まっている。 Tボンド先物12月限3USZ2は05/32高の152─07/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は05/32高の134─06/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 4.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 (+0.50)