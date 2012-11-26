〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.100％、6カ月物は0.145％＝財務省

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［ワシントン ２６日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.100％ 平均落札金利 0.090％ 最低落札金利 0.075％ 利付き債券相当利回り 0.101％ 落札価格 99.974722 最高利回り落札比率 12.25％ カバー（応札倍率） 4.59倍 （単位：ドル） 落札総額 32,001,277,400 応札総額 146,919,289,900 競争入札 30,618,184,500 非競争入札 438,192,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年11月29日 償還日 2013年 2月28日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.145％ 平均落札金利 0.135％ 最低落札金利 0.110％ 利付き債券相当利回り 0.147％ 落札価格 99.926694 最高利回り落札比率 9.24％ カバー（応札倍率） 4.94倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,411,700 応札総額 138,315,723,700 競争入札 26,684,888,000 非競争入札 340,523,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年11月29日 償還日 2013年 5月30日
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