米金融・債券市場＝上昇、米財政問題やスペインの政治不安で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2100GMT) 98*27.50(+0*14.50) =2.8065% 前営業日終盤 98*13.00(‐0*06.00) =2.8292% 10年債US10YT=RR (2100GMT) 99*19.00(+0*07.00)=1.6694% 前営業日終盤 99*12.00(‐0*04.00)=1.6934% 5年債US5YT=RR (2100GMT) 100*12.50(+0*03.25) =0.6692% 前営業日終盤 100*09.25(‐0*01.75) =0.6902% 2年債US2YT=RR (2100GMT) 99*30.75(+0*00.25) =0.2703% 前営業日終盤 99*30.50( 0*00.00) =0.2744% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場は上昇。米国の財政 問題に加え、スペインの政治情勢をめぐる不透明感から、安全資産を買う動きが広がった。 Tボンド先物12月限3USZ2は18/32高の150─19/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は7/32高の133─17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+1.00)