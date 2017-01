米金融・債券市場＝小幅続伸、米財政問題めぐる懸念で

[ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場は国債価格が小幅続 伸。減税失効と歳出の自動削減開始が重なる「財政の崖」回避に向けた協議で進展が見ら れないことに対する懸念から、引き続き安全資産とみられる国債に買いが入った。 Tボンド先物12月限3USZ2は9/32高の150─28/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は5.50/32高の133─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -23.75 (-0.50)