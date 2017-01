UPDATE1: 米金融・債券市場＝小幅続伸、米財政問題めぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*08.00(+0*10.00) =2.7871% 前営業日終盤 98*30.00(+0*17.00) =2.8026% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*28.00(+0*08.00)=1.6386% 前営業日終盤 99*20.00(+0*08.00)=1.6660% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*16.00(+0*03.50) =0.6466% 前営業日終盤 100*12.50(+0*03.25) =0.6692% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.00(+0*00.25) =0.2663% 前営業日終盤 99*30.75(+0*00.25) =0.2703% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場は国債価格が小幅続 伸。減税失効と歳出の自動削減開始が重なる「財政の崖」回避に向けた協議で進展が見ら れないことに対する懸念から、引き続き安全資産とみられる国債に買いが入った。 ただ、週内に990億ドル規模の国債入札が行われることから、積極的に上値を押し上 げる動きはみられなかったという。 10年債US10YT=RRは7/32高。利回りは1.64%と前日の1.67%から低下 した。 ユーロ圏財務相と国際通貨基金(IMF)は26日、対ギリシャ融資の実施や債務削減 策で合意した。12時間に及んだ協議では、ギリシャ債務を400億ユーロ削減するため の措置で一致。2020年までに同国債務を国内総生産(GDP)比124%に引き下げ ることを目指すこととなった。これを受け、米国債は前日の海外市場で値下がりした。 カンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の国債ストラテジスト、ジャスティン ・レデラー氏は「国債相場は引き続き非常に狭いレンジ内で推移しており、この日の経済 指標およびギリシャをめぐる合意の影響は限定的だった」と述べた。 この日行われた350億ドルの2年債US2YTWI=TWEB入札には底堅い需要が集まった。 最高落札利回りは0.27%だった。翌28日には350億ドルの5年債US5YTWI=TWEB 入札、29日には290億ドルの7年債US7YTWI=TWEB入札が実施される。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日18億9700万ドルの国債を買い入れた。買い 入れ対象は2023年2月15日から2030年5月15日までに償還を迎える国債。応 札額は57億5300万ドルだった。 経済指標では、10月の米耐久財受注が横ばいとなり、市場予想の0.6%減を上回っ た。9月の米20都市圏住宅価格指数は前月比0.4%上昇し8カ月連続での伸びとなり、 11月の米消費者信頼感指数も約4年半ぶり高水準に改善した。 社債発行に絡むポートフォリオ調整も国債相場を支えたという。 30年債US30YT=RRは10/32高。利回りは2.79%と前日の2.80%から低 下した。 Tボンド先物12月限3USZ2は9/32高の150─28/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は5.50/32高の133─23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -23.75 (-0.50)