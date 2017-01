米金融・債券市場＝おおむね小幅高、「財政の崖」めぐる下院議長発言などで伸び悩み

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2100GMT) 99*06.00(‐0*02.00) =2.7902% 前営業日終盤 99*08.00(+0*10.00) =2.7871% 10年債US10YT=RR (2100GMT) 100*00.00(+0*04.00)=1.6250% 前営業日終盤 99*28.00(+0*08.00)=1.6386% 5年債US5YT=RR (2100GMT) 100*18.75(+0*02.75) =0.6288% 前営業日終盤 100*16.00(+0*03.50) =0.6466% 2年債US2YT=RR (2100GMT) 99*31.25(+0*00.25) =0.2618% 前営業日終盤 99*31.00(+0*00.25) =0.2663% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場は国債価格がおおむ ね小幅高。年明けに減税失効と歳出の自動削減が重なる「財政の崖」回避に向けた協議を めぐり、ベイナー下院議長らが楽観的な見通しを示したことで、伸び悩む展開となった。 共和党のベイナー下院議長はこの日、「財政の崖」問題をめぐる協議について、歳出削 減が伴えば歳入について協議する用意があるとし、オバマ大統領との合意に楽観的な見方 を示した。またオバマ大統領は「財政の崖」回避と財政赤字の縮小に向け、クリスマスま でに議会と合意できることを望んでいると表明した。 Tボンド先物12月限3USZ2は16/32高の151─12/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は8.50/32高の133─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 (+0.25)