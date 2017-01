UPDATE1: 米金融・債券市場＝おおむね小幅高、「財政の崖」めぐる下院議長発言などで伸び悩み

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*29.50(‐0*10.50) =2.8034% 前営業日終盤 99*08.00(+0*10.00) =2.7871% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*29.50(+0*01.50)=1.6335% 前営業日終盤 99*28.00(+0*08.00)=1.6386% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*18.00(+0*02.00) =0.6337% 前営業日終盤 100*16.00(+0*03.50) =0.6466% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.00( 0*00.00) =0.2657% 前営業日終盤 99*31.00(+0*00.25) =0.2663% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場は国債価格がおおむ ね小幅高。年明けに減税失効と歳出の自動削減が重なる「財政の崖」回避に向けた協議を めぐり、共和党のベイナー下院議長らが楽観的な見通しを示したことで、伸び悩む展開と なった。 ベイナー議長はこの日、「財政の崖」問題をめぐる協議について、歳出削減が伴えば歳 入について協議する用意があるとし、オバマ大統領との合意に楽観的な見方を示した。ま たオバマ大統領は「財政の崖」回避と財政赤字の縮小に向け、クリスマスまでに議会と合 意できることを望んでいると表明した。 ただ、民主・共和両党が具体的にどのような方法で妥協できるかについては明確になっ ておらず、債券市場では、同問題をめぐる年内の合意は依然難しいのではないかともみら れている。 4キャスト(ニューヨーク)のシニア経済アナリスト、ショーン・インクレモナ氏は 「より前向きな発言が出たことは事実だが、歳入を増やし歳出を減らす具体的な方策につ いては双方とも一致しておらず、まだ多くの課題が残っている」と述べた。 10年債US10YT=RRは6/32高。利回りは1.62%と前日の1.64%から低下、 100日移動平均水準の約1.65%を下回った。トレードウエブによると、出来高は平 均を超えた。 経済指標では、10月の新築1戸建て住宅販売が小幅ながら減少し、前回9月分は大幅 に下方修正された。指標を受け、これまで広がっていた住宅部門に対する明るい見方は薄 らぐ格好となった。 入札関連では、350億ドルの5年債US5YTWI=TWEB入札が行われ、最高落札利回りは 0.641%となった。翌29日には週内入札の締めくくりとなる290億ドルの7年債 US7YTWI=TWEB入札が実施される。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、国債買い切りオペを2回行い、総額64億ドル 超の国債を買い入れた。 Tボンド先物12月限3USZ2は16/32高の151─12/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は8.50/32高の133─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 (+0.25)